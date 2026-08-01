Россия атаковала Днепр ракетами «Шахед»: горят склады с продуктами питания. Фото

Ночью 3 августа оккупанты в очередной раз атаковали Днепр, в городе раздались взрывы. В результате атаки российского дрона вспыхнули пожары на складах в пригороде.

Видео дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа. Он призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя.

В городе действовала противовоздушная оборона. По предварительным данным, в результате российской атаки произошел пожар на складах с продуктами питания.

На момент публикации информация о пострадавших уточняется.

Главные истории дня

Напомним, вечером российские войска нанесли удар по грузовому отделению "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. В момент атаки сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не погиб и не пострадал.

Также OBOZ.UA сообщал, что днём 3 августа российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Под атакой оказался населённый пункт Широкое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!