Россия за восемь минут сбросила восемь КАБов на Сумы: пострадали 12 человек. Фото

В ночь на 6 августа российские оккупационные войска атаковали Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В течение восьми минут оккупанты сбросили на город восемь КАБ.

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В результате атаки пострадали двенадцать человек, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Что известно

Удар пришелся на центральную и северную части города. Одна из КАБ была обезврежена средствами противовоздушной обороны. Восемь авиационных бомб захватчики сбросили на город в течение восьми минут.

В результате российского обстрела пострадали 12 человек, медики оказывают им необходимую помощь.

"На данный момент пострадали 12 человек, которым оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

В результате российского обстрела были повреждены жилые микрорайоны города с развитой инфраструктурой. Так, повреждения получили торговый центр, многоэтажные дома, магазины, частные дома и автомобили.

"В результате массированного авиаудара повреждены ТЦ, пять магазинов, остекление окон десяти многоэтажек, три частных дома, пять легковых автомобилей", – отметили в городской военной администрации.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Россия в результате удара по Киеву и области в ночь на 5 августа убила 17 человек, десятки получили ранения. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также были взрывы в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, еще десятки людей были ранены.

Также мы писали о том, что в ночь на 4 августа армия страны-агрессора нанесла удары КАБами по Сумам. В результате российского террора погибли пожилая женщина и двое детей.

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