Боррель: словами Путина не остановить, мы должны дать больше

Российского диктатора Владимира Путина, который два года продолжает войну против Украины, невозможно остановить словами. Украине нужно оказать еще большую помощь и передать больше вооружения для защиты.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг, 11 апреля, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так он отреагировал на очередной массированный ракетный обстрел Россией украинской критической инфраструктуры.

Европейский дипломат отметил, что обратился с призывом к министрам иностранных дел и обороны государств Европейского союза ускорить и расширить военную поддержку Украины.

"Одни только слова не остановят Путина. Мы должны предоставить больше военной поддержки", – написал он.

Боррель отметил, что Украине нужны беспилотники и системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критически важной инфраструктуры.

"Мы делаем многое. Передано 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность в наращивании производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше. Мы должны расширить возможности оборонной промышленности Украины. Фонд помощи Украине будет способствовать закупке, производству и доставке боеприпасов", – говорится в сообщении.

Топ-дипломат ЕС также сообщил, что правительству Украины выступить соорганизатором Украинского форума оборонной промышленности в мае.

"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всем, что потребуется", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Боррель сказал, что сумма помощи, которую ЕС оказывает Украине приближается к 100 млрд евро. Расходы ЕС не чрезмерны, поскольку за недостаточную помощь Украине в защите ее свободы и независимости могли бы расплачиваться следующие поколения европейцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!