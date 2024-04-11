Если ЕС не будет поддерживать Украину сейчас, за это будут платить следующие поколения европейцев, – Боррель

Сумма помощи, которую Европейский Союз оказывает Украине для борьбы с вторжением РФ, уже приближается к 100 млрд евро. Расходы ЕС не чрезмерны, поскольку за недостаточную помощь Украине в защите ее свободы и независимости могли бы расплачиваться следующие поколения европейцев.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на заседании ЕП в Брюсселе 10 апреля. По его словам, позволить Киеву упасть под давлением агрессии Москвы, будет стоить для Европы гораздо больше.

"Кто-то может сказать: "О, это очень дорого – поддерживать Украину". Но если не поддерживать Украину и позволить ей упасть под давлением российской агрессии, это будет для нас гораздо более ценным, как и для последующих поколений. Поскольку Россия превратится в большую угрозу нашей безопасности и свободе", – подчеркнул европейский топ-дипломат.

Боррель подчеркнул, что ЕС должен поддерживать украинское государство так долго, как это необходимо, используя все возможности – как финансовые, так и военные.

"Мы предлагаем непоколебимую поддержку Украине. Не только потому, что она является нашим соседом. Украина является нашим крупнейшим партнером, а сейчас еще и страной кандидатом на членство в ЕС. Поэтому ее независимость, суверенитет, ее территориальная целостность, также часть нашей способности продолжать жить в условиях свободы", – отметил высокий представитель ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с Боррелем усилия ЕС по ускорению военной поддержки Украины, в том числе поставки систем ПВО, а также боеприпасов и другой военной помощи.

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