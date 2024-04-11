Patriot'ическая дипломатия в разгаре: Кулеба и Боррель обсудили усиление украинской ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель провели телефонный разговор. Они обсудили усилия ЕС по ускорению военной поддержки Украины, в том числе поставки систем ПВО, а также боеприпасов и другой военной помощи.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в соцсети X. Жозеп Боррель также прокомментировал телефонный разговор с украинским министром.

"После нашей встречи с Жозепом Боррелем в Брюсселе я позвонил ему, чтобы обсудить шаги, которые были сделаны во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем ПВО "Patriot" для Украины. Высокий представитель проинформировал меня о шагах, предпринятых ЕС. Я благодарю коллегу за его активные усилия. Мы знаем, где находятся системы "Patriot" и работаем на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что они с Боррелем также обсудили поставку артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Украине.

"Patriot'ическая дипломатия в полном разгаре", – написал Кулеба.

В свою очередь, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя итоги разговора, призвал страны ЕС как можно быстрее определиться с помощью Украины системами ПВО и боеприпасами.

"Я обращаюсь к государствам-членам ЕС с призывом определить имеющееся оборудование, которое необходимо Украине. На следующем совместном заседании министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля мы должны выступить с конкретными обязательствами и действиями. Украина не может ждать", – подчеркнул Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума с важной просьбой предоставить Украине необходимые ПВО для защиты от российских ракет, а также истребители и артиллерию для того, чтобы прогнать врага со своей земли и закончить войну.

Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились усилить поддержку Украины. В частности, они договорились об увеличении поставок Киеву средств ПВО и БПЛА.

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