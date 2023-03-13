'Борцы за справедливость': Пригожин анонсировал создание 'армии с идеологией'

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал набор новых наемников. Он заявил, что хочет превратить свой ЧВК в "армию с идеологией".

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Об этом сообщает издание Reuters. Пригожин заявил, что хочет бороться за справедливость с помощью "вагнеровцев".

Как сообщает источник со ссылкой на интервью Пригожина, опубликованный в росСМИ, он пригрозил, что его наемники возьмут Бахмут, после чего начнется "перезагрузка" ЧВК. В частности, он станет вербовать новых людей в регионах России.

"Частная военная группа "Вагнера" должна превратиться не просто в частную, лучшую в мире армию, способную защищать государство, а в армию с идеологией. И эта идеология – борьба за справедливость", – сказал Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ систематически уничтожают наемников ЧВК "Вагнер". Так, в Бахмуте Донецкой области украинские пограничники и нацгвардейцы ликвидировали группу "вагнеровцев". Вражеские солдаты пытались скрыться от прилетов после неудачного штурма позиций защитников города.

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