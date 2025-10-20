Боятся атак: оккупанты разместили на Керченском полуострове радиолокационный пост. Фото и видео

На Керченском полуострове во временно оккупированном Крыму россияне установили радиолокационную станцию (РЛС). Объект расположили вблизи населенного пункта Курортное.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". В заметке указано, что наблюдатели уже определили как места расположения постов оккупантов и систему охраны оборудования.

По полученным данным, на указанной позиции функционирует РЛС "Каста-2-2". Ее используют для обнаружения воздушных целей, в том числе беспилотников, на расстоянии до 95 километров.

Также известно, что рядом россияне установили береговую РЛС, предназначенную для отслеживания надводных целей в прибрежной зоне.

Наблюдатели также выяснили, как организована охрана и оборона этого объекта. Известно, где размещены охранные посты, а также каким образом происходит ротация дежурного персонала.

Что известно о РЛС "Каста-2-2"

РЛС "Каста-2-2" – мобильная трехкоординатная станция кругового обзора, контролирующая воздушное пространство на малых и сверхнизких высотах. Используется для обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников в системах ПВО и воздушного контроля.

Станция определяет дальность, азимут и высоту целей, работает даже при сложных погодных условиях. Ее применяют в противовоздушной и береговой обороне, пограничном наблюдении и управлении воздушным движением.

Комплекс размещается на базе грузовика повышенной проходимости, работает в дециметровом диапазоне и может действовать в автоматическом режиме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российский многоцелевой истребитель Су-30СМ был сбит собственными средствами противовоздушной обороны в западно-северной части оккупированного Крыма. Экипаж самолета катапультировался после возгорания двигателей.

Также стало известно, что во временно оккупированном Россией Севастополе ускоряют строительство военно-морского госпиталя. Проект, начатый в октябре 2022 года и запланированный к сдаче в конце 2026 года, теперь пытаются завершить значительно раньше.

