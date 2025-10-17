В Генштабе подтвердили, что Россия сбила свой же истребитель в Крыму: был получен радиоперехват

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ был сбит собственными средствами противовоздушной обороны в западно-северной части оккупированного Крыма. Экипаж самолета катапультировался после возгорания двигателей.

Информацию о сбивании предоставили в Генеральном штабе ВС Украины. Такжеее подтвердили радиоперехваты украинской разведки Военно-Морских Силах ВС Украины.

По данным ВМС ВС Украины, во время выполнения задания в западно-северной части временно оккупированного Крыма у российского истребителя СУ-30СМ загорелись два двигателя.

Радиоперехваты украинской разведки указывают на то, что самолет был сбит российскими средствами ПВО во время отражения атаки беспилотников. Вероятно, во время перехвата дронов, оккупанты случайно попали в собственный истребитель.

Что предшествовало

В ночь на 17 октября в поселке Гвардейское на территории оккупированного Крыма беспилотники атаковали нефтебазу. Такжераспространялась информация о возможном попадании по складу боеприпасов.

Дым от пожара виднелся за несколько километров, в том числе и из Симферополя. Местные жители сообщали о движении "скорых" в направлении места происшествия.

Новые взрывы на полуострове прозвучали после шести утра. По меньшей мере четыре взрыва услышали жители Симферополя и района.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в прямом эфире телеканала "Апостроф" сообщил, что 17 сентября, во время атаки дронов на Крым, силы противовоздушной обороны России могли сбить собственный самолет СУ-30СМ.

По информации одного из Telegram-каналов, после пуска ракеты по беспилотнику на борту истребителя начался пожар. Экипаж не смог ликвидировать огонь, поэтому катапультировался. Также известно, что на месте падения работает комиссия, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Что известно о СУ-30СМ

Су-30СМ (по классификации НАТО – Flanker-H) является тяжелым многоцелевым истребителем поколения 4++. Эта модель является модификацией самолета Су-30МКИ, адаптированной под нужды Воздушно-космических сил России. Первый полет Су-30СМ состоялся в 2012 году.

Сегодня Су-30СМ (серийный, модернизированный) считается одним из самых эффективных боевых самолетов своего класса. Он имеет усовершенствованные летные и боевые характеристики. Истребитель способен выполнять задачи в любых погодных условиях, как днем, так и ночью. Кроме ведения воздушных боев, самолет может наносить удары по наземным целям, проводить разведку и обеспечивать целеуказание для других самолетов группы, включая бомбардировщики типа Су-34.

Ранее стало известно, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. В сети появились сообщения о прилетах. В донецких пабликах публиковали кадры из города, которые зафиксировали зарево от пожара и звуки вторичной детонации.

