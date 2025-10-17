Оккупанты могли сбить собственный самолет во время отражения атаки дронов на Крым, - Плетенчук

В ночь на 17 октября в районе оккупированного Крыма, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны России сбили собственный самолет СУ-30СМ. Инцидент произошел во время массированной атаки дронов на объекты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в прямом эфире телеканала "Афостроф". Информацию о событиях подтверждают местные источники.

Окончательная информация по состоянию на утро 17 октября уточняется

Новость дополняется...

