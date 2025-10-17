Прогремела серия взрывов: Кубань ночью была под атакой дронов, россияне жаловались, что вынуждены сидеть в подвалах. Видео

В ночь на пятницу, 17 октября, российская Кубань оказалась под атакой беспилотников. В частности, дроны наведались в курортные города Сочи и Адлер, там раздавалась серия взрывов.

Недовольные россияне жаловались на то, что вынуждены были сидеть в подвалах. Об этом сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и местные паблики.

"Сочи. Адлер. Сириус – Кубань всю ночь под атакой наших БПЛА. В Сочи и Адлере студентов и жителей гостиниц заставили почувствовать себя немного украинцами и спустили на всю ночь в подвалы", – написал Андрющенко.

Что известно

По его словам, атака осуществлялась в несколько волн, поэтому масштабы последствий еще уточняются. Вероятно, главной целью были нефтеперерабатывающие заводы в районе Адлера, которые уже подвергались ударам в предыдущие годы.

В местных Telegram-каналах сообщения об атаке и воздушной тревоге начали распространяться около 2 часов ночи. Местные писали о шуме и "хлопке", а также публиковали видео, на которых были слышны сильные взрывы.

О налете БПЛА сообщал и мэр города Андрей Прошунин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.

О работе ПВО чиновник написал после 3 часов ночи. Чиновник попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

Напомним, в ночь на 16 октября взрывы гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.

Как писал OBOZ.UA, дроны-камикадзе также атаковали Саратовскую область РФ. Многочисленные взрывы слышали в Саратове, Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации, а также в других населенных пунктах.

