Была серия взрывов: дроны атаковали российские Саратов и Энгельс, аэропорты прекращали работу. Видео

Ночью 16 октября дроны-камикадзе массированно атаковали Саратовскую область РФ. Под ударом оказались объекты в областном центре, а также в Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации.

В течение всей ночи местные жители жаловались на многочисленные взрывы. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Атака на Саратовскую область

По предварительным данным, дроновая атака на Саратов и Энгельс началась около 01:00 часа ночи. Перовая волна БПЛА атаковала региона в течение нескольких часов.

Через некоторое время была зафиксирована вторая волна беспилотников, которая атаковала Саратовскую область до самого утра. Очевидцы заявили, что во время атаки в Саратове и Энгельсе фиксировались многочисленные взрывы и признаки горения в районе промышленной зоны.

В связи с атакой БПЛА работа аэропорта "Гагарин" в Саратовской области временно была временно парализована. Воздушную гавань закрывали из-за введения в действие плана "Ковёр".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Однако спустя несколько часов после атаки чиновник так и не прокомментировал последствия обстрела.

Что расположено в Энгельсе

Рядом с городом Энгельс Саратовской области расположена одна из ключевых авиабаз российской дальней авиации. Здесь размещены стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, такие как Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты регулярно используются для ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, 11 октября в Республике Башкортостан дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ". Объект расположен примерно в 1400 км от государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 57 регионов РФ столкнулись с перебоями в поставках топлива, при этом с августа по первые дни октября произошло не менее 26 ударов по НПЗ. Дефицит топлива вызвал закрытие части АЗС, ограничение отпуска бензина, очереди на заправках и запрет экспорта нефтепродуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!