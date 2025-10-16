Дроны атаковали Волгоградскую область: произошел пожар на электрической подстанции. Видео

В России в ночь на 16 октября взрывы гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.

Это подтвердили местные власти и российские СМИ (хотя они утверждают, что пожар на территории объекта якобы спровоцировали "обломки"). Telegram-канал "Крымский ветер" поделился видео со звуком полета БПЛА, а также момента поражения электрической подстанции, который сопровождался яркой вспышкой в небе.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил россиянам: мол, массированная атака беспилотников привела к тому, что пожар спровоцировало падение обломков дрона.

По состоянию на утро четверга, 16 октября, возгорание продолжали тушить.

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет", – информировал чиновник.

Добавим: подстанция ЛЭП "Балашовская" обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион РФ, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 16 октября дроны-камикадзе также атаковали Саратовскую область РФ. Многочисленные взрывы слышали в Саратове, Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации, а также в других населенных пунктах.

– В целом ночью в четвер из-за опасности атак БПЛА прием и выпуск самолетов приостанавливали в аэропортах Самары, Тамбова, Саратова и Волгограда.

