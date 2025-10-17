Дроны атаковали нефтебазу в Гвардейском в Крыму: произошел пожар. Видео

В ночь на 17 октября в поселке Гвардейское во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. После них вспыхнула местная нефтебаза, также сообщается о возможном прилете по складу боеприпасов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Администраторы паблика также рассказали об утренних взрывах в Симферополе и районе.

Что известно

По данным "Крымского ветра", атака началась около 02:40 ночи: именно в это время российские оккупанты пытались сбить атаковавшие полуостров воздушные цели – и, судя по взрывам, которые слышали крымчане, безуспешно.

"Поселок Гвардейское атакуют БПЛА, горит нефтебаза, сообщают подписчики... Также, предварительно, есть попадание по складу боеприпасов", – отмечено в сообщении.

Зарево от пожара на нефтебазе, добавил паблик, видно за много километров, в частности "любуются" им в Симферополе. При этом пожар разгорается, а дыма становится все больше.

Всего, пишет "Крымский ветер", видны два столба дыма, источник второго пока неизвестен. В паблике предположили, что это может быть аэродром в Гвардейском либо аэропорт в Симферополе: они, уточняют администраторы, "почти на одной линии".

Крымчане сообщают, что в Гвардейское, где полыхает нефтебаза, из Симферополя помчалось много "скорых".

"Крымский ветер" уточнил, что атакованная нефтебаза в Гвардейском принадлежит сети АЗС ATAN, являющейся самой большой в Крыму сети автозаправочных комплексов: их на полуострове – более 100. Владельцем сети является ООО "Кедр", в собственности которого также находится сеть нефтебаз и парк бензовозов.

"Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше", – отмечает паблик.

Местные Telegram-каналы также сообщали, что на атакованной базе "постоянно заправляются военные заправщики российских оккупантов, которые потом едут в сторону Херсонской области".

Утром полуостров снова посетила "бавовна": после 6 часов утра подписчики "Крымского ветра" сообщили о минимум четырех мощных взрывах, которые были слышны в Симферополе и Симферопольском районе. Первые два прозвучали в 06:23, еще два – в 06:28.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что взрывы ночью звучали также в оккупированном Донецке. Там, судя по вторичной детонации после вспыхнувшего пожара, могло прилететь по складу боеприпасов.

