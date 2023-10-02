Боятся наступления ВСУ на Курск и Белгород? Россияне построили оборонительные укрепления вдоль всей границы с Украиной. Карта

Российские оккупационные войска расширяют оборонные укрепления сразу в трех регионах , расположенных у границ с Украиной. Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.

Противотанковые заграждения, окопы и фортификации оккупанты там активно возводили в течение лета 2023 года. Об этом сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) OSINT-аналитик Брейди Эфрик.

Эксперт опубликовал спутниковые фото, на которых показаны боевые постройки россиян. Как видно на карте, оккупанты укрепляют оборону не только на фронте в Украине, но и на территории своей страны. Вероятно, враг боится нападения на РФ.

Как отметил Эфрик, российские войска три месяца лета строили укрепления в Курской области. Там появилась новая сеть окопов.

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В Брянской области возле сел вдоль границы с Украиной россияне вырыли новые противотранспортные рвы.

В Белгородской области спутниковые снимки показывают, что за последние месяцы вдоль границы с Украиной также были построены новые укрепления.

Аналитик добавил, что эту карту не следует рассматривать как полный список укреплений России – укрепления включались только в том случае, если они выглядели новыми, используемыми или расширенными после полномасштабного вторжения в Украину феврале 2022 года.

Не все эти укрепления в настоящее время укомплектованы российским персоналом. Также в ней нет различий между заграждениями, траншеями и другими типами укреплений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, вероятно, готовится провести испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall). Теоретическая дальность такой ракеты составляет тысячи километров.

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