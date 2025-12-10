Боятся ударов: оккупанты возводят новую линию обороны возле керченского завода, который строит военные корабли. Фото

Вблизи одного из военных заводов во временно оккупированном Крыму россияне возводят дополнительные оборонительные сооружения. В уже построенных фортификациях разместили зенитные установки и средства наблюдения.

Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов. По данным паблика, речь идет о побережье вблизи бухты завода "Залив", который производит корабли для российского флота. Завод "Залив" прошлым летом начал формировать корпус универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900.

Известно, что оккупанты расположили рядом огневые точки с зенитными пулеметами и оборудование для наблюдения. Сами опорные пункты построили из бетонных конструкций и оборудовали деревянными навесами.

Ранее на входе в заводскую бухту россияне установили баржу с элементами пассивной РЭБ. Также выяснилось, что акваторию охраняет речной артиллерийский катер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, за две недели украинские защитники из Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили восемь вражеских целей на временно оккупированном полуострове Крым. Среди них – самолет государства-агрессора Су-24.

Также украинские защитники атаковали беспилотниками военные цели на территории временно оккупированного Крыма. Наши дроны пропустил аэродром "Саки", который сейчас используется войсками Российской Федерации.

