Боятся украинских атак: оккупанты прячут топливо в автоцистернах и маскируют их в жилых дворах. Фото и видео

Россияне взяли на вооружение новую "стратегию" хранения топлива после успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам. Из министерства обороны в подразделения спущен приказ разливать топливо по автоцистернах и прятать их среди жилых домов на оккупированной части Украины.

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Подобная "стратегия" требует от оккупантов постоянно перемещать цистерны, однако за каждым движением пристально следят украинские партизаны. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения фиксируют подтверждения полученной ранее информации о разработанной в МО РФ новой стратегии хранения топлива. От уничтожения вследствие ударов Сил обороны по российским нефтебазам запасов ГСМ россияне пытаются прикрыться мирными украинцами.

"Сейчас мы получаем всё больше подтверждений: целые колонны топливозаправщиков и автоцистерн выходят из Крыма, перемещаются к линии фронта, а затем маскируются в жилых районах и во дворах украинцев. "Вторая армия в мире" оказалась неспособна защитить свою инфраструктуру, поэтому теперь вынуждена постоянно передвигать топливо, прятать его под навесами, в сараях, возле магазинов и жилых домов. Это попытка избежать ударов, но мы фиксируем каждый маршрут и точку хранения", – заявили в "Атеш".

Партизаны также решили огорчить оккупантов, назвав все их усилия "бессмысленными".

"Мы ежедневно отслеживаем маршруты движения топлива и оперативно передаём данные в нужные руки. Если у вас есть информация о передвижениях оккупантов и их местах дислокации — пишите нашему координатору и получите достойное вознаграждение! @Ametham_atesh_ua⁩", – резюмировали в "Атеш".

Напомним, также в "Атеш" сообщили, что семьи российских оккупантов выезжают из Крыма. Причина заключается не только в том, что захватчики ощущают рост опасности и боятся потенциальных боевых действий на полуострове. Не менее важной причиной стало увеличение неприязни к оккупантам и их семьям со стороны коренных крымчан, которых сами захватчики все чаще называют "ждунами", а также в том, что жен оккупантов в Крыму отказываются брать на работу.

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