Семьи российских оккупантов выезжают из Крыма: в 'Атеш' объяснили, что происходит

Российские оккупанты бегут из Крыма вместе с семьями. В частности, "исход" россиян происходит из временно оккупированных Феодосии, Евпатории и Севастополя.

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Одной из основных причин, по которым жены российских оккупантов возвращаются из Крыма в РФ стало враждебное отношение к ним со стороны крымчан, а также ощущение опасности. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"На фоне переброски российских подразделений из Крыма на другие участки фронта военные всё чаще вывозят и свои семьи. Агенты "Атеш" в Феодосии, Евпатории и Севастополе сообщают, что значительная часть жён российских военных, переехавших в Крым, так и не смогла адаптироваться", – отмечено в сообщении.

Среди основных причин, вынуждающих семьи российских оккупантов уезжать из Крыма к "родным березкам", агенты "Атеш" называют растущую неприязнь к ним со стороны коренных крымчан.

"Основные причины — проблемы с трудоустройством и враждебное отношение со стороны местных жителей. Несмотря на обещания, переселенцы сталкиваются с тем, что работодатели неохотно берут их на работу. Кроме того, они жалуются на холодный приём, отсутствие социальных связей и поддержки единомышленников. Ситуацию усугубляет рост напряжённости между приезжими и крымчанами. В частных разговорах россияне всё чаще называют местных жителей "ждунами" и обвиняют в нелояльности", – заявили в "Атеш".

Подобная "неблагодарность" со стороны жителей Крыма сподвигла многие семьи российских оккупантов вернуться в Россию – несмотря на то, что условия жизни в "сверхдержаве" ухудшаются день ото дня.

"Однако ключевой фактор отъезда — не только бытовые трудности, но и нарастающее чувство опасности. Всё больше россиян осознают, что Крым уже не является "тихой гаванью", и ищут способы вывести близких из зоны потенциальных боевых действий", – резюмировали в "Атеш".

Напомним, накануне в "Атеш" заявили, что россияне перебрасывают силы ПВО из оккупированного Крыма вглубь России. Они вынуждены "оголять" свои крымские склады и аэродромы, а также Крымский мост, поскольку стремятся остановить уничтожение Украиной нефтебаз и НПЗ, которое набирает обороты.

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