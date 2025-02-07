Россияне перебрасывают силы ПВО из оккупированного Крыма вглубь России – 'Атеш'

Россияне во временно оккупированном Крыму перебрасывают силы ПВО вглубь РФ. Переброска обусловлена эффективными ударами украинских сил, которые в последнее время происходят все чаще, а также нарастанием неудовольствия "глубинного народа" РФ неспособностью российской армии им противодействовать.

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Пытаясь снизить процент прилетов по нефтебазам и военным объектам на российской территории, оккупанты вынуждено "оголяют" свои аэродромы и военные склады в Крыму, а также Крымский мост. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты "Атеш" из состава ВС РФ сообщают, что командование российской армии начало вывод отдельных зенитно-ракетных подразделений из Крыма в Россию. Это решение продиктовано не только ударами Сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением внутри России", – отмечено в сообщении.

По данным "Атеш", часть комплексов, включая установки 31-й дивизии ПВО, уже передислоцируется с полуострова на новые позиции в России.

"Оккупанты понимают, что этот шаг создаёт критические бреши в обороне Крыма, но у них нет другого выхода. В результате уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Керченский мост", – подчеркивают в движении.

К такому шагу российскую власть вынудили атаки украинских дальнобойных дронов, с предельной ясностью показавшие, что РФ не способна защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской областях и других регионах России.

"Им приходится рисковать, поскольку потери нефтебаз и логистических узлов в России уже достигают критической отметки. Путинский режим может лишиться возможности эффективно снабжать свои войска топливом, что неизбежно скажется на их боеспособности на фронте", – считают в "Атеш".

В движении подчеркнули, что считают подобное развитие событий результатом, в том числе, и собственных действий.

"Этот результат стал возможен не только благодаря ударам СОУ, но и активным действиям нашего движения. Агенты нашего движения внесли ключевой вклад в ослабление оккупационных сил, и это только начало. Мы знаем, что враг слаб, и теперь он сам создаёт для нас удобные условия для его полного разгрома", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в движении заявили, что "Атеш" помог уничтожить склад катеров и проредить ряды оккупантов на левом берегу Херсонщины. Получив информацию от своего информатора в российской армии, партизаны передали ее Силам обороны, а те нанесли прицельный удар по позициям врага возле Голой Пристани на оккупированной части Херсонщины. В результате были уничтожены свыше 10 катеров, которые оккупанты использовали для переправы и диверсий. Ликвидирована и живая сила вражеской армии.

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