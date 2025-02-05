Удар был успешным: 'Атеш' помог уничтожить склад катеров и проредить ряды оккупантов на левом берегу Херсонщины. Фото

Украинское движение сопротивления "Атеш" в очередной раз доказало свою эффективность. Благодаря агенту, работающему внутри российской армии, Силы обороны Украины нанесли прицельный удар по позициям врага.

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Это произошло у Голой Пристани на территории временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщила пресс-служба движения.

По данным "Атеш", в результате удара было уничтожено более 10 вражеских катеров, которые использовались для переправы и диверсий, а также ликвидировано значительное количество российских военных.

"Атеш" помог уничтожить склад катеров и личный состав оккупантов на левом берегу Херсонщины. Благодаря информации агента "Атеш" из состава ВС РФ Силы обороны Украины успешно нанесли удары по российским целям около н. п. Голая Пристань, Херсонская область. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

Этот успех стал возможным благодаря точной информации, переданной агентами движения сопротивления. Они продолжают работать в тылу врага, сообщая о расположении и перемещении оккупантов, что позволяет украинским силам наносить точные и сокрушительные удары.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ.

Пораженные объекты являются крупными производителями горючего для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает около 6% всей нефти в РФ, а Астраханский есть одним из ключевых объектов РФ, который перерабатывает 12 млрд кубометров газового конденсата ежегодно.

На заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. Работа Астраханского ГПЗ после пожара была остановлена.

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