Дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ: появились данные о результате операции. Фото и видео

В ночь на 3 февраля на территории страны-агрессора РФ горели Волгоградский нефтеперерабатывающий ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий заводы. "Бавовна" стала реpультатом дроновой атаки, которую устроили Служба безопасности и Силы специальных операций Украины.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственников источников. В Генштабе ВСУ тоже подтвердили, что обоим российским предприятиям, работающим на оккупационную армию, нанесен ущерб.

"Этой ночью свою порцию дроновых санкций от СБУ получили сразу два российских предприятия. Пораженные объекты являются крупными производителями горючего для российской армии. Волгоградский перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский является одним из ключевых объектов РФ, который перерабатывает 12 млрд газового конденсата ежегодно", – отметили источники в СБУ.

Так, на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21. А на Астраханском газоперерабатывающем заводе поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там продолжается пожар, поэтому работу предприятия остановили, а рабочих эвакуировали.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, работающих на военно-промышленном комплексе и производящих горючее для армии РФ. Дроновая санкционная политика доказывает свою эффективность", – отметил информированный источник в СБУ.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что результаты поражения и масштабы повреждений на российских заводах уточняются. В то же время боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь 2024 года Силы обороны Украины поразили девять нефтяных объектов России. Военные подчеркнули, что без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою оккупационную армию.

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