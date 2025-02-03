'Приближают победу': Силы обороны в январе поразили девять нефтяных объектов на территории России. Карта

Украинским Силам обороны только за январь удалось поразить девять нефтяных объектов страны-террористки России. Такие удачные операции только приближают победу Украины.

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Об этом сообщает СтратКом ВСУ в своем Telegram-канале, 3 февраля. Из-за дефицита нефти вести войну в Украине станет значительно сложнее.

"Силы обороны работают! За один лишь январь поражены девять нефтяных объектов на территории России. Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско", – говорится в сообщении.

Так, удачные попадания в нефтяную и военную инфраструктуру России начались 8 января с нефтебазы в Энгельсе, тогда в районе цели были многочисленные взрывы и начался масштабный пожар. В свою очередь, местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

18 января Силы обороны поразили нефтебазы в городе Людиново и федеральное предприятие "Комбинат "8 марта" в поселке Дедилово Тульской области, на последнем находится более 50 резервуаров для ГСМ.

21 января украинские БПЛА ударили по НПЗ в населенном пункте Лески, ранее уже дважды атакованном. Также было попадание в Смоленский авиазавод РФ.

24 января был поражен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов – Рязанский НПЗ, а также Рязанская ТЭЦ. В частности, досталось заводу Кремний Эл в Брянске. На эти объекты тоже прилетели украинские дроны.

29 января, в Нижегородскую область РФ посетили наши БПЛА. В городе Кстово близ Нижнего Новгорода было поражено предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где вспыхнул пожар. А 31 января была поражена нефтебаза в Волгограде.

"Дальные удары приближают победу!", – отметили в СтратКоме Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 стало известно, что производство на российских нефтеперерабатывающих заводах сократилось до 12-летнего минимума. Причина связана с серией атак украинских БПЛА, что привело к внеплановым ремонтам и сокращению маржи. Переработка нефти на российские НПЗ в этом году на 8,1 млн тонн ниже, чем в прошлом году.

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