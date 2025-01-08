В Силах обороны подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе, обеспечивавшей топливом стратегическую авиацию врага
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтебазы "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на 8 января. В результате оккупанты получили серьезные логистические проблемы для своей стратегической авиации, также снизятся их возможности наносить удары по населенным пунктам Украины.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальных страницах Генштаба ВСУ в соцсетях. Как отмечается, ночь на среду Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов в Энгельсе, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, вспыхнул масштабный пожар.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".
По данным Генштаба, пораженная нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация россиян.
Удар по этому объекту создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов и существенно снижает их возможности бить по городам и гражданским объектам Украины.
Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется, говорится в сообщении Генштаба.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью российский Энгельс проснулся от взрывов. Город известен прежде всего тем, что поблизости расположена авиабаза ПКС РФ "Энгельс-2". СМИ информировали о мощном пожаре на территории "Комбината Кристалл", где размещены резервуары для топлива.
Губернатор Роман Бусаргин при этом отчитался, что ПВО окупантов якобы сбила БПЛА, однако "есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!