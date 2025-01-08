В Силах обороны подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе, обеспечивавшей топливом стратегическую авиацию врага

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтебазы "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на 8 января. В результате оккупанты получили серьезные логистические проблемы для своей стратегической авиации, также снизятся их возможности наносить удары по населенным пунктам Украины.

Видео дня

Соответствующее заявление было опубликовано на официальных страницах Генштаба ВСУ в соцсетях. Как отмечается, ночь на среду Силы обороны Украины атаковали базу хранения нефтепродуктов в Энгельсе, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

По данным Генштаба, пораженная нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация россиян.

Удар по этому объекту создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов и существенно снижает их возможности бить по городам и гражданским объектам Украины.

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется, говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российский Энгельс проснулся от взрывов. Город известен прежде всего тем, что поблизости расположена авиабаза ПКС РФ "Энгельс-2". СМИ информировали о мощном пожаре на территории "Комбината Кристалл", где размещены резервуары для топлива.

Губернатор Роман Бусаргин при этом отчитался, что ПВО окупантов якобы сбила БПЛА, однако "есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!