'Все-таки попали': из-за атаки дронов по нефтебазе в Калужской области РФ произошел мощный пожар. Видео

Вечером в пятницу, 17 января, дроны атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области России. После попадания на объекте вспыхнул мощный пожар.

Видео дня

Об этом в сети информировали российские паблики, публикуя кадры последствий "бавовны". По словам местных жителей, около 22 часов в небе над городом было слышно несколько взрывов.

После этого в районе местной нефтебазы начался пожар.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Людиново ликвидируются последствия атаки БПЛА. На месте работают экстренные службы, а пострадавших, предварительно, нет.

Отметим, что Людиново находится почти в 180 км от границы с Украиной. В городе есть несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный. В прошлом году в апреле и мае дроны там атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 января 2025 года украинские Силы обороны нанесли очередной удар по инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию. В этот раз целью стала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!