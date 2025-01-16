В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 16 января 2025 года украинские Силы обороны нанесли очередной удар по инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию. В этот раз целью стала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области.

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Атака была проведена силами подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими оборонного комплекса. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ", – говорится в сообщении.

По предварительным данным Генштаба, по меньшей мере три ударных беспилотника успешно поразили цель, вызвав масштабный пожар. Очевидцы сообщают о серии взрывов и ярком зареве, которое было видно издалека.

В результате атаки вспыхнул резервуар с горючим, что использовалось для обеспечения потребностей российских военных группировок.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Интересно, что это уже не первый удар по "Лискинской" нефтебазе. Ранее, 14 июня 2024 года, дроны ВСУ повредили резервуары на этом же объекте, нанеся значительные убытки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "ЛУКойл". В результате происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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