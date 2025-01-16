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В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области: вспыхнул масштабный пожар

Ольга Ганюкова
War
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В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 16 января 2025 года украинские Силы обороны нанесли очередной удар по инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию. В этот раз целью стала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области.

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Атака была проведена силами подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими оборонного комплекса. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ", – говорится в сообщении.

По предварительным данным Генштаба, по меньшей мере три ударных беспилотника успешно поразили цель, вызвав масштабный пожар. Очевидцы сообщают о серии взрывов и ярком зареве, которое было видно издалека.

В результате атаки вспыхнул резервуар с горючим, что использовалось для обеспечения потребностей российских военных группировок.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Интересно, что это уже не первый удар по "Лискинской" нефтебазе. Ранее, 14 июня 2024 года, дроны ВСУ повредили резервуары на этом же объекте, нанеся значительные убытки.

В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области: вспыхнул масштабный пожар

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января в российском Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "ЛУКойл". В результате происшествия над предприятием поднялся огромный столб огня.

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