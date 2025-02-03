В Волгограде 'движуха': россияне пожаловались на взрывы возле НПЗ и отсутствие света. Видео

В ночь на 3 февраля жители российского Волгограда насчитали не менее 50 взрывов во время дроновой атаки и работы ПВО. В нескольких районах города отключился свет, примерно в 01:00 (по Киеву) появились сообщения о зареве от пожара.

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Российские пропагандистские паблики заявили, что целью украинских БПЛА был местный НПЗ, принадлежащий "Лукойлу". Якобы многие дроны сбили именно возле нефтеперерабатывающего завода.

В ходе атаки появились кадры с пожарными машинами, которые ехали по городу, и заревом пожара.

О пострадавших информации по состоянию на 01:00 (по Киеву) не было.

Кроме отсутствия света, жители российского города также жаловались на перебои в работе интернета и "заглушенный" GPS.

Также обломки якобы упали на крышу одного из коттеджей (его жители спрятались внизу, поэтому не пострадали).

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 15 января в Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл", там поднялся огромный столб огня. Россияне утверждали, что возгорание "никак не связано с каким-либо внешним воздействием".

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