В Волгограде "движуха": россияне пожаловались на взрывы возле НПЗ и отсутствие света. Видео
В ночь на 3 февраля жители российского Волгограда насчитали не менее 50 взрывов во время дроновой атаки и работы ПВО. В нескольких районах города отключился свет, примерно в 01:00 (по Киеву) появились сообщения о зареве от пожара.
Российские пропагандистские паблики заявили, что целью украинских БПЛА был местный НПЗ, принадлежащий "Лукойлу". Якобы многие дроны сбили именно возле нефтеперерабатывающего завода.
В ходе атаки появились кадры с пожарными машинами, которые ехали по городу, и заревом пожара.
О пострадавших информации по состоянию на 01:00 (по Киеву) не было.
Кроме отсутствия света, жители российского города также жаловались на перебои в работе интернета и "заглушенный" GPS.
Также обломки якобы упали на крышу одного из коттеджей (его жители спрятались внизу, поэтому не пострадали).
Как ранее писал OBOZ.UA, утром 15 января в Волгограде вспыхнул мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл", там поднялся огромный столб огня. Россияне утверждали, что возгорание "никак не связано с каким-либо внешним воздействием".
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