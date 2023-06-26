Боятся возможной войны: в Грузии объяснили, почему не вводят санкции против России

Глава парламента Грузии Шалви Папуашвили заявил, что Грузия не вводит санкции против России из-за возможного риска военного противостояния. По его словам, призывающие Грузию ввести двусторонние санкции фактически призывают страну к эскалации конфликта с Россией.

Видео дня

Об этом сообщает Грузия Online. В то же время Папуашвили заявил, что нет никаких подтверждений фактов обхода международных санкций против России с использованием Грузии, даже на уровне подозрений.

"Грузия сама не вводит двусторонние санкции против России. В связи с этим мы часто разговаривали с нашими партнерами и нашли с их стороны абсолютное понимание. Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию прибегнуть к риску эскалации против России, то есть прибегнуть к риску возможной войны с Россией", — заявил Шалва Папуашвили.

Кроме того, Папуашвили подчеркнул, что Грузия сохраняет свою политику неизменной с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главная цель состоит во избежании использования страны как обходного маршрута для международных санкций.

"По Грузии не существует знаков вопроса. Что касается санкций, то мы с первого дня войны в Украине говорили, какова наша политика, и мы добросовестно проводим эту политику. Наша политика состоит в том, чтобы Грузия не использовалась для обхода международных санкций, и ни одного факта не было подтверждено даже на уровне подозрений", – заявил глава грузинского парламента.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметился очередным скандальным заявлением. Он оправдал войну России против Украины стремлением нашей страны присоединиться к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Грузии не разрешило президентке Саломе Зурабишвили выступить в Европарламенте. В правительстве обвинения со стороны администрации президентки назвали необоснованными и ложными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!