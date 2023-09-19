БПЛА за вечер: украинские инженеры в свободное время собирают дроны

Предприниматель и волонтер Юрий Голик показал новые прототипы ударных беспилотников, конструируемых украинскими инженерами из его команды даже во внерабочее время.

"У нашего инженера Макса выдался свободный вечер и собрал прототип ударного дрона. Можно как камикадзе. Можно под сброс. Нельзя сказать, что это какая-нибудь необычная технология. Такое или что-то подобное собирают многие. В тылу и на войне", – написал Юрий Голик.

Дальность полета такого дрона около 5 км, а с дополнительной антенной он может пролететь более 10 км. Масса боевой части – 1-1,5 кг. По словам предпринимателя, себестоимость такого БПЛА вместе с батареей около 20 тысяч гривен. При выходе на серийное производство цена будет меньше.

Еще один инженер из команды предпринимателя через неделю собрал прототип самолета-камикадзе. Беспилотник способен пролететь 30-40 км с погрузкой 3 кг и быть незамеченным враждебными средствами радиоэлектронной борьбы. Его Юрий Голик на данный момент не показал.

"Страшно подумать, что могут собрать наши инженеры, если их отправить в отпуск примерно в месяц", - прокомментировал предприниматель разработки украинских мастеров.