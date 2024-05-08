Bradley против Т-80: бойцы 47 бригады показали дуэль украинской БМП и российского танка. Видео

Боевая машина пехоты Bradley американского производства под управлением защитников Украины победила в "дуэли" российский танк Т-80. Прицельный выстрел превратил вражескую технику в металлолом.

Соответствующее видео в среду, 8 мая, обнародовала в Telegram пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных сил Украины. БМП управлял экипаж "Дискавери" 2 механизированного батальона 47 ОМБр.

Бой записал на камеру дрон наших защитников. Bradley стоял напротив Т-80 на открытом участке местности. Локация съемки не уточняется.

Один меткий выстрел – и танк российской оккупационной армии взорвался. Доразведка показала, что Т-80 получил серьезные повреждения.

Военнослужащие добавили, что удар по Т-80 они нанесли противотанковой ракетой TOW. Это американское вооружение, один из наиболее распространенных ПТРК в мире.

"Работаем дальше!" – написали в 47 ОМБр ВС Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, воины Национальной гвардии Украины в течение минувшей недели (29 апреля – 5 мая) ликвидировали 126 единиц техники, которую российские захватчики использовали для полномасштабной агрессии против нашей страны. Кроме этого, нацгвардейцы атаковали склады с БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.

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