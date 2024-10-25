Брал за услугу 6,5 тыс. долларов: в Одесской области разоблачили правоохранителя, который попытался наладить канал переправки уклонистов. Фото
Сотрудники ДБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по 6,5 тысяч долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Чиновник организовал схему в сентябре, опираясь на свои знания о приграничной местности и блокпостах.
Через соцсети он искал желающих уехать из Украины, а сообщники помогали ему подвозить "клиентов" к границе.
Чиновника задержали 22 октября при попытке переправить четырех мужчин.
Правоохранителю выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция єтой статьи предусматривает до 9 лет заключения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
Ранее сообщалось, что очередной уклонист застрял в болоте при попытке нелегального пересечения границы. После этого он самостоятельно позвонил пограничникам, пожелал им спокойной ночи и захотел сдаться.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники прекратили очередную схему нелегального пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. В Винницкой области задержана группа мужчин, планировавших "групповую экскурсию" в Молдову.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!