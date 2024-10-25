Брал за услугу 6,5 тыс. долларов: в Одесской области разоблачили правоохранителя, который попытался наладить канал переправки уклонистов. Фото

Сотрудники ДБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по 6,5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Чиновник организовал схему в сентябре, опираясь на свои знания о приграничной местности и блокпостах.

Через соцсети он искал желающих уехать из Украины, а сообщники помогали ему подвозить "клиентов" к границе.

Чиновника задержали 22 октября при попытке переправить четырех мужчин.

Правоохранителю выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция єтой статьи предусматривает до 9 лет заключения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что очередной уклонист застрял в болоте при попытке нелегального пересечения границы. После этого он самостоятельно позвонил пограничникам, пожелал им спокойной ночи и захотел сдаться.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники прекратили очередную схему нелегального пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. В Винницкой области задержана группа мужчин, планировавших "групповую экскурсию" в Молдову.