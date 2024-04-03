Блог | Brave1 ищет разработчиков дронов-перехватчиков
Разведывательные дроны Орлан, SuperCam или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА, поэтому нужно найти решение, как их сбивать, не тратя средства ПВО.
Так что ищем разработчиков и инженеров, которые создадут беспилотник, способный сбивать вражеские разведывательные дроны.
Ключевые требования к разработке:
• сбивать цели на скорости 100–150 км/ч
•на высоте 1500 метров.
Решение должно продемонстрировать, как:
•перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения
•вылетает, находит цель и начинает преследовать
•сам поражает вражеский беспилотник
Если есть готовое решение, заполняйте форму: https://forms.gle/GxcWzPmxfTtZKwCCA
А что дальше? Если разработка отвечает требованиям, кластер Brave1 сконтактирует и поможет развить беспилотник.
Приобщайтесь к разработкам, подавайтесь на Brave1 и усиливайте военных собственноручно – буквально.