Разведывательные дроны Орлан, SuperCam или ZALA над линией фронта – это глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА, поэтому нужно найти решение, как их сбивать, не тратя средства ПВО.

Так что ищем разработчиков и инженеров, которые создадут беспилотник, способный сбивать вражеские разведывательные дроны.

Ключевые требования к разработке:

• сбивать цели на скорости 100–150 км/ч

•на высоте 1500 метров.

Решение должно продемонстрировать, как:

•перехватчик получает предварительную информацию о цели из системы обнаружения

•вылетает, находит цель и начинает преследовать

•сам поражает вражеский беспилотник

Если есть готовое решение, заполняйте форму: https://forms.gle/GxcWzPmxfTtZKwCCA

А что дальше? Если разработка отвечает требованиям, кластер Brave1 сконтактирует и поможет развить беспилотник.

Приобщайтесь к разработкам, подавайтесь на Brave1 и усиливайте военных собственноручно – буквально.