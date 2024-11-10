Британия отвергла возможность территориальных уступок России: важное заявление о войне в Украине

Министр финансов Великобритании Даррен Джонс (Лейбористская партия) выступил против того, чтобы от Украины требовали территориальных уступок для Российской Федерации. На вопрос о том, уважает ли Лондон желание Киева вернуть себе такие оккупированные территории, как Крым, он ответил, что "это основа, на которой действует" его государство.

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В одной из программ BBC Джонсу задали вопрос о плане, который готовит для украинцев администрация избранного президента США Дональда Трампа. Британский политик подчеркнул, что не считает правильным комментировать "гипотетические сценарии".

Он назвал поддержку Украины в Британии "решительной".

"Украина должна иметь возможность восстановить свою страну в том виде, в котором она была устроена ранее", – заявил министр. Он добавил: "Не должно быть ни малейшего элемента уступки незаконному вторжению со стороны РФ".

Джонс заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. Соединенное Королевство уже "выделяет миллиарды фунтов стерлингов ежегодно".

Представительница Консервативной партии Прити Патель, которая с ноября 2024 года занимает пост теневого министра иностранных дел, указала: Британии необходимо найти "общий способ работы с Соединенными Штатами" по ​​Украине.

Патель согласилась, что Украина не должна уступать Крым. "Нет, конечно, нет. Мы, консерваторы в правительстве, были недвусмысленны... мы стоим плечом к плечу с Украиной", – заявила она.

Патель добавила, что Трамп "еще не вошел в Белый дом", и было бы неправильно рассуждать о будущей внешней политике Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно глава британского Министерства обороны Джон Хили заявил, что храбрость украинцев, которые сражаются с российским агрессором, вдохновила его сына пойти в армию. Молодой человек записался в резерв вооруженных сил своей страны.

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