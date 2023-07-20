Британия передала Украине в 15 раз больше боеприпасов, чем планировала

Великобритания предоставила Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад. Они необходимы украинским защитникам для обороны нашей страны.

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Такое заявление сделал министр обороны страны Бен Уоллес. Об этом сообщает The Guardian.

Уоллес отметил, что Великобритания "пожертвовала значительное количество военной техники, боеприпасов и нелетальной помощи", поскольку Вооруженные силы Украины защищают свою территорию и стремятся изгнать российских захватчиков.

"Хотя в небольшом числе областей мы поставили меньше, чем ожидалось… мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя. Например, мы доставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально", – сказал он.

Напомним: Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

На пресс-конференции после саммита Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что указанное заявление Уоллеса прозвучало из-за избытка эмоций и на самом деле его позиция не такая, как прозвучала на словах;

– 8 июля Бен Уоллес заверил, что Великобритания продолжит оказывать Украине помощь. Страна будет поддерживать нас столько, сколько потребуется.