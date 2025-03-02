Британия предоставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО в кредит – Стармер

Премьер-министр Кир Стармер по итогам саммита в Лондоне заявил, что Европа будет продолжать поставки оружия Украине. В частности, Великобритания предоставит 5 тысяч ракет для ПВО в кредит.

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Об этом политик сообщил на пресс-конференции. Также он анонсировал участие Европы в мирном процессе, включая миротворцев в Украине в формате "сапоги на земле и самолеты в небе".

"Украина получит доступ к экспортному финансированию Великобритании в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов для покупки новых ракет", – заявил Стармер на пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне.

По его словам, это позволит Украине "купить более 5000 ракет ПВО в кредит, которые будут производиться в Белфасте". Он также подчеркнул, что в случае заключения мирного соглашения "мы повысим обороноспособность Украины".

"Мы отправим военный контингент в Украину, чтобы защитить исполнение мирного соглашения", – добавил Стармер.

По его словам, Великобритания и Франция разработают план остановки боевых действий. Он также заявил, что для этого не обойтись без поддержки США.

Политик также подчеркнул, что целью встречи, по его словам, было объединить европейских союзников.

"Евросоюз не будет признавать договоренности типа "Минских". Сегодня ряд стран ЕС заявил, что хочет быть частью европейского мирного плана по Украине", - добавил политик.

Кроме того, Стармер извинился перед лидерами Балтийских стран, которые не пригласили на саммит в Лондоне. Он извинился перед началом саммита, сделав это в формате видеоконференции.

Также премьер-министр Великобритании анонсировал новую встречу с Трампом по мирному плану для Украины

"Соединенные Штаты были надежным союзником Великобритании на протяжении многих, многих десятилетий и остаются им. Нет двух стран, которые были бы так тесно связаны, как наши две страны, а наша оборона, безопасность и разведка переплетены так, как это не происходит между другими двумя странами", - отметил премьер Великобритании.

Он подчеркнул, что не согласен с тем, что США являются ненадежным союзником.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом", – резюмировал Стармер.

Саммит в Лондоне

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании надеются, что эта встреча должна позволить приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве. Инициатором выступил премьер-министр Кир Стармер. OBOZ.UA следил за событием и передавал главные положения участников.

По данным западных СМИ, Зеленский в Лондоне может получить обещание поддержки европейских лидеров, которое они выражали как до, так и после его встречи с президентом США в Белом доме 28 февраля. В частности, от Стармера и других европейских лидеров, "сталкивающихся с острым вопросом", смогут ли они взять на себя шефство в обеспечении Киева оружием и финансами до начала любых возможных мирных переговоров.

Стармер надеется, что 2 марта европейские лидеры предложат более конкретные средства для поддержки Украины, а также попытаются восстановить возможное мирное соглашение с РФ, убедив Трампа в том, что Европа может выступить в защиту.

Кроме того, западные обозреватели ожидают, что некоторые лидеры могут побуждать Зеленского вернуться к переговорам с американским президентом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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