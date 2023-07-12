Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – Reuters

Во вторник Британское правительство объявило, что выделит пакет поддержки на сумму 50 миллионов фунтов (64,7 миллиона долларов) для Украины. В частности, эти средства будут направлены на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра в Украине.

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Об этом сообщает издание Reuters. В ходе саммита НАТО, Великобритания и страны G7 обсудят детали нового пакета поддержки. В рамках этого пакета Украине будут предоставлены тысячи дополнительных боеприпасов для британских танков Challenger 2 и более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Финансирование этих программ будет осуществляться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине, и они будут получать поддержку от экспертов по реабилитации по всему альянсу, говорится в заявлении британского правительства.

Ожидается, что эта общая декларация будет подписана всеми членами G7, что определит, как партнеры будут оказывать поддержку Украине в течение следующих лет с целью завершения конфликта.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", – рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Напомним, что Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи на €700 млн. Соответствующее заявление на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заверил, что вооружение готовится и будет доставлено "так быстро, насколько это возможно".

Также премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов, заявив, что успехи в бою важнее конвенций. Он отметил, что решения, принятые в отношении кассетных бомб, "политически щепетильны", но решил не углубляться в этот вопрос.

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