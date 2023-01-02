Британские охотники на "шахедов": что за ПЗРК Martlet применяет Украина против вражеских беспилотников

С началом нового года Россия изменила тактику массированных ударов по Украине, сместив акцент с крылатых и баллистических ракет на барражирующие боеприпасы (они же дроны-камикадзе), которые каждую ночь десятками направляются на украинские города. По официальной информации, к отражению нападения привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы, плюс все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.

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Как тут не вспомнить, что с весны прошлого года Великобритания поставляет Украине переносные противоракетные зенитные комплексы Martlet, разработанные именно для уничтожения маломерных низколетящих целей, таких как вражеские беспилотники.

Актуальность

Украина находится в процессе создания многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, требующей зенитных комплексов разного направления: большой, средней и малой дальности, а также переносных комплексов ближнего действия.

После того, как Россия начала совершать массированные атаки на украинские города полученными от Ирана ударными беспилотниками Shahed-131 и Shahed-136, особенно острая необходимость возникла в системах противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Ведь иранские дроны-камикадзе, которые россияне ребренднули под "Герань-1" и "Герань-2", в силу своих характеристик часто проскакивают мимо радаров ПВО, поэтому их уничтожение происходит преимущественно по визуальной наводке.

В этом контексте хорошо зарекомендовали себя мобильные группы, вооруженные легким зенитным оружием, задачей которых является визуальное обнаружение и уничтожение вражеских беспилотников. И хотя фото или видео подтверждений этой информации пока нет, вряд ли обходится без оборудованных тепловизорами легких британских ПЗРК Martlet.

Что такое ПЗРК Martlet

Martlet ("Матлит", в переводе с английского – "Ласточка" или "Стриж") – это легкая многоцелевая управляемая ракета (Lightweight Multirole Missile – LMM), созданная для нужд военных Великобритании компанией Thales Air Defense. Это относительно новая разработка – первые ракеты сошли с конвейера только в 2013 году.

Ракета разрабатывалась для использования в разных режимах, включая морской, воздушный и сухопутный. Морской режим предполагает уничтожение малых надводных судов противника пуском ракет с морской авиации или плавучих платформ (кораблей, катеров, барж и т. п.). Воздушный режим предполагает уничтожение вражеских воздушных целей пуском ракет с боевой авиации. Сухопутный режим подразумевает использование ракеты против широкого круга наземных целей, включая легкую и среднюю броню (БМП, БТР, самоходная и буксировочная артиллерия и прочее).

Отдельным направлением развития ракет Martlet стало использование их в качестве зенитного оружия. Такое применение было успешно опробовано в июле 2019 года с надводной установки (катера) и переносного зенитного ракетного комплекса против беспилотников-мишеней Meggitt Banshee. Именно версия по ПЗРК весной 2022 начала поступать в Украину.

Интересно, что в версии ПЗРК ракета Martlet может использоваться как "с плеча", так и с треноги с блоком управления и другой аппаратурой от зенитного комплекса Starstreak (из-за этого иногда возникает путаница в СМИ с идентификацией). Различить их можно по форме пускового цилиндрического контейнера. При этом пусковые установки полностью совместимы для обеих ракет.

При длине 1,3 м и диаметре корпуса 76 мм ракета Martlet весит всего 13 кг, из которых 3 кг имеет кумулятивно-осколковая боеголовка, которая на подлете к цели подрывается бесконтактным лазерным взрывателем. Ракета может храниться в контейнере в течение 15 лет без технического обслуживания.

Дальность полета ракеты, по разным данным, от 6 до 8 км. Двухступенчатый твердотопливный двигатель обеспечивает относительно небольшую скорость 1,5 Маха (510 м/с), что вдвое медленнее уже упомянутого Starstreak. Но уменьшение скорости, по словам военных, несколько упрощает процесс управления и наведения ракеты. При этом у ракеты мягкий старт – маршевый двигатель начинает работу на расстоянии более 10 м от оператора.

Одной из особенностей ракет LMM Martlet является использование двухканальной системы наведения: лазерной лучевой – на марше, и инфракрасной – на конечном участке наведения.

Полет ракеты "по лучу" обеспечивает устойчивость к оптико-электронному подавлению и позволяет полностью игнорировать тепловые ловушки. Правда, оператор вынужден удерживать цель в объективе прицела вплоть до ее уничтожения. Среди дополнительных "бонусов" Martlet можно отметить наличие тепловизора на пусковой установке, что упрощает поиск воздушных целей, особенно ночью.

Применение в Украине

Видеодоказательства применения украинскими военными LMM Martlet регулярно появляются в сети, начиная с апреля 2022 года, когда военными 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады были сбиты несколько российских беспилотников "Орлан-10" (видео датированы 10 и 22 апреля). Еще два БПЛА "Орлан-10" были уничтожены в 20-х числах мая.

По данным командования ДШВ, в начале июня 2022 года на счету одного младшего сержанта 95-й ОДШБр было девять сбитых средств воздушной разведки противника.

А 27 июня 2022 года появилась официальная информация, что воинами 95-й ОДШБр ракетой Martlet из ПЗРК был сбит российский разведывательно-боевой вертолет Ка-52. Сначала сообщалось, что вертолет сбили из ПЗРК Starstreak, однако форма пускового цилиндрического контейнера на видео указывает, что это была именно ракета Martlet.

Перспективы

Легкость, мобильность, простота использования и эффективность против малоразмерных низколетящих целей делает ПЗРК LMM Martlet очень востребованным в украинской армии, особенно сейчас – когда приходится противостоять смертоносным дронам-камикадзе. Однако информации об этом ПЗРК на вооружении ВСУ крайне мало.

По понятным причинам точное количество полученных от Великобритании ракет LMM Martlet не разглашается. Известно только, что на вооружении британской армии находится 1000 таких ракет. Очевидно, часть из них и поступает в Украину, потому что информации о новых заказах у завода-производителя таких ракет тоже нет.

Интересно, что о Martlet упомянул министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье 17 октября 2022 по итогам шестого заседания Ukraine Defence Contact Group, известного у нас как "Рамштайн-6". Перечисляя полученное Украиной оружие западных образцов, Резников отметил "более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer)".

В этом списке ПЗРК с ракетами LMM Martlet выделяются мобильностью, легкостью применения и стоимостью. По информации из открытых источников, одна ракета Martlet стоит около 30 тыс. долларов, что меньше стоимости дрона Shahed-136, который стоит 50 тыс. долларов. Для сравнения: ракета для американского ПЗРК Stinger стоит от 60 до 119 тыс. долларов в зависимости от модификации.

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