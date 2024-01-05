Бронь от мобилизации за деньги? Могут ли в Украине ввести новые правила и что стоит за громкими слухами

В Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных. Сейчас бронировать своих сотрудников от мобилизации могут только предприятия, имеющие статус критически важных. Дополнительным критерием бронирования может стать размер уплаченных в бюджет налогов с официальной заработной платы либо доходов работника.

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Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источники в Офисе президента и двух фракциях. Такие изменения рассматриваются в ОП и правительстве, однако никаких предложений официально не выносили на обсуждение ни комитета по нацбезопасности, ни властной фракции.

Так, рассматривается возможность автоматического бронирования от мобилизации в случае, если физлица платят не менее 6 тысяч грн НДФЛ в месяц, что соответствует окладу на уровне около 33 400 грн.

Также рассматриваются другие варианты. Среди них – могут бронировать сотрудников, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ, что соответствует окладу 66 000 грн.

Как пишет "Общественное", информацию о том, что инициатива бронирования военнообязанных, уплачивающих определенную сумму налогов с официальной зарплаты или доходов, действительно обсуждается, подтвердили источники издания в Минэкономики и окружении руководства ОП.

По словам собеседника издания из "Слуги народа", вопрос об этом будет подниматься на следующем заседании фракции.

В то же время пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что в настоящее время депутаты не получили каких-либо официальных предложений по изменению правил бронирования от мобилизации.

Глава профильного комитета Совета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что сейчас это только слухи, поскольку в законопроекте о внесении изменений в мобилизацию нет положения об изменении правил бронирования.

В то же время в Министерстве обороны Украины готовят пакетные изменения и одно из предложений – обновленная процедура бронирования работников, которая пока еще не согласована и только формируется. Минобороны обещает анонсировать детали этой процедуры, как только ее отдельные элементы будут согласованы.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые категории военнообязанных в этом году могут лишиться права на получение брони. Правила по бронированию от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года №76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки.