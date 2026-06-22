Бронеодеяла, женские бронежилеты и защита от FPV: как война меняет снабжение военных

Полномасштабная война изменила не только подходы к применению вооружения, но и представления о том, какое снаряжение необходимо военному на современном поле боя.

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Если раньше базовый комплект ассоциировался прежде всего с бронежилетом, шлемом и формой, то сегодня перечень необходимого значительно шире. Массовое применение дронов, в частности FPV, большое количество осколочных поражений, боевые действия на воде, длительное пребывание на позициях и изменение условий службы сформировали новые требования к экипировке.

Часть решений сначала появлялась непосредственно в подразделениях – когда военные адаптировали имеющееся снаряжение к реальным условиям или искали дополнительные способы защиты. Впоследствии этот опыт начал формировать новые категории обеспечения.

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В целом появление новых решений в сфере обеспечения – это не быстрый процесс отдельных закупок, а последовательная цепочка действий. Потребности формируются на уровне военнослужащих и подразделений и обобщаются во взаимодействии с Генеральным штабом. Далее совместно с профильными структурами Министерства обороны эти потребности преобразуются в технические требования, после чего происходит разработка или адаптация решений и их испытания.

На этом этапе к процессу подключается Агентство оборонных закупок ДОТ – как учреждение, работающее с рынком, организующее взаимодействие с производителями и обеспечивающее готовность поставок в соответствии с установленными требованиями. После завершения всех этапов именно Агентство осуществляет централизованные закупки и организует поставки определенных категорий имущества в войска.

В Агентстве также действует направление по отстаиванию интересов военнослужащих – оно позволяет системно обобщать запросы из подразделений, анализировать их и учитывать при формировании дальнейших закупочных решений. Одним из инструментов этого подхода являются опросы военнослужащих: они помогают не только фиксировать потребности, но и оценивать практический опыт использования уже имеющегося снаряжения.

Одним из ключевых факторов изменений стал опыт применения снаряжения в условиях современной войны. Массовое использование беспилотников и постоянная угроза поражения с воздуха сформировали новые требования к индивидуальной защите.

Именно поэтому в последние годы внимание смещается не только на защиту туловища, но и на расширение площади баллистической защиты, а также на дополнительную защиту глаз и слуха.

В 2025 году в комплектацию модульного бронежилета добавили новые элементы – защиту предплечий, голеней и копчика. Это позволило лучше защищать зоны, которые чаще всего подвергаются поражению осколками во время работы в окопах, укрытиях или при перемещении по открытой местности.

В ответ на эту потребность Агентство оборонных закупок приступило к закупкам модульных бронежилетов в расширенной комплектации. В 2025 году армии было поставлено 15 тысяч таких комплектов. Балистические очки и активные наушники сегодня всё чаще используются как часть базового комплекта снаряжения военнослужащего. Ранее эти позиции в основном относились к дополнительной защите, однако в современных условиях их применение стало более системным.

Балистические очки – это средство защиты глаз от осколков, пыли и других механических воздействий, которые могут возникать при выполнении боевых задач. Активные наушники – это средство защиты слуха, которое приглушает вредные импульсные шумы (например, выстрелы), но позволяет слышать команды и окружающие звуки.

В частности, Агентство оборонных закупок заключило контракт на поставку активных наушников 3M Peltor – эту номенклатуру ранее не закупали в рамках централизованных закупок.

Параллельно появляются решения для специфических условий. Для подразделений, работающих на воде или преодолевающих водные преграды, предусмотрены бронежилеты с элементом положительной плавучести. Специальный модуль позволяет удерживать военнослужащего на поверхности воды в полном снаряжении вместе с оружием и боекомплектом.

Еще одним примером появления новой номенклатуры снаряжения в ответ на потребности военных стали бронеодеяла. В начале 2026 года Агентство оборонных закупок поставило 5300 универсальных полевых тентов, которые сочетают в себе функции мобильного укрытия и средства баллистической защиты.

В отличие от классических средств защиты, бронеодеяло не закрепляется за конкретным военнослужащим. Его можно использовать коллективно – во время эвакуации, обустройства позиций, перемещения по открытой местности или в качестве дополнительной защиты техники и укрытий.

Изменения происходят и в связи с трансформацией самой армии. С увеличением количества женщин в Силах обороны возросла потребность в экипировке, учитывающей особенности женской антропометрии – в частности, посадку бронежилета и баланс нагрузки при длительном ношении.

В 2026 году женские бронежилеты впервые стали отдельной категорией централизованного обеспечения. Это означает, что решение перешло с уровня отдельных подразделений или точечных потребностей на системные закупки для войск. Такой переход предусматривает этапы испытаний, оценку опыта использования и дальнейшее увеличение объемов поставок в зависимости от потребностей.

Впрочем, запросов от военных всегда больше, чем уже имеющихся решений. Часть новых разработок проходит испытания, другие еще должны пройти необходимые процедуры, прежде чем попасть в систему снабжения. Война постоянно предъявляет новые требования не только к оружию, но и к защите, одежде, снаряжению и предметам повседневного использования.

Это подтверждает и обратная связь от военных: в частности, опрос, который ДОТ провел совместно с "Армия+", позволил системно выявить ряд важных запросов военных относительно одежды и снаряжения.

Речь идет не только о потребности в новых категориях имущества, но и о возможности более гибкого выбора снаряжения с учетом задач и опыта его использования.

Поэтому сегодня всё чаще обсуждаются подходы, которые могли бы дать военным больше влияния на выбор снаряжения.

В итоге полномасштабная война не просто расширила перечень снаряжения. Она показала, что экипировка больше не может рассматриваться как фиксированный набор вещей – она становится системой, которая меняется вместе с характером задач, условиями на поле боя и опытом его использования в войсках.