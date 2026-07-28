Бронетехнику практически не используют: Трегубов рассказал о новой тактике российских оккупантов

Оккупанты изменили тактику наступательных действий и практически отказались от использования бронетехники во время штурмов. Вместо этого они в основном задействуют небольшие пехотные группы, а также чаще используют мотоциклы и автомобили для передвижения.

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Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По словам Трегубова, сейчас практически на всех участках фронта оккупанты используют одинаковый подход к наступательным действиям.

"Сейчас, в принципе, с точки зрения тактики на всех направлениях у них одно и то же — это инфильтрация небольших групп. Этих групп может быть больше или меньше, но это те же самые группы, которые пытаются пробираться через kill-зону так, чтобы их не уничтожили украинские дроны, чтобы их не заметили в процессе", — отметил пресс-секретарь.

Он пояснил, что российские военные почти перестали применять бронетехнику во время атак, поскольку она становится легкой мишенью для украинских беспилотников. Вместо этого они чаще используют мотоциклы и автомобили.

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"За редким исключением уже никто не пытается совершать такие самоубийственные атаки, потому что просто не справляется с украинскими дронами", – подчеркнул Трегубов.

Ситуация на фронте

По его словам, самая сложная ситуация в настоящее время сохраняется на Лиманском направлении, где российские войска сосредотачивают наибольшие усилия для захвата Лимана. В то же время, как сообщил пресс-секретарь, еще активнее оккупанты действуют в районе села Рай-Александровка Краматорского района. Там они пытаются обойти украинские позиции с южной стороны.

Трегубов отметил, что у украинских военных есть хорошо подготовленные укрепления и эффективно организованная "кольцевая зона", что значительно затрудняет продвижение противника. Кроме того, по его словам, российская авиация активно применяет управляемые авиабомбы на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время Силы обороны Украины располагают средствами, позволяющими снижать точность таких ударов.

На Купянском направлении, отметил Трегубов, интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущим периодом, однако российские войска продолжают попытки продвижения через Голубовку и Песчаное в направлении Купянска.

По его словам, оккупанты пытаются продвигаться вдоль реки Оскол, используя лесополосы и коммуникации для скрытого передвижения, а также закрепляться среди остатков застройки.

Отдельно пресс-секретарь сообщил, что в районе Белого Колодца вблизи Волчанска российские войска продолжают пытаться создать новый участок вклинения. Для этого они регулярно совершают так называемые "флажковые" рейды, пытаясь имитировать тактические успехи.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия изменила подход к ракетным ударам по Украине, увеличив использование баллистических ракет вместо крылатых и чаще нанося удары днем. Таким образом враг пытается добиться эффекта внезапности и сократить время на подготовку украинских сил обороны.

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