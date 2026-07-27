«Враг стремится к внезапности»: Игнат рассказал об изменении Россией тактики ракетных ударов

Россия изменила подход к ракетным ударам по Украине, увеличив использование баллистических ракет вместо крылатых и чаще нанося удары днём. Таким образом враг пытается добиться эффекта внезапности и сократить время на подготовку украинских сил обороны.

Видео дня

Об этом в эфире сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что на прошлой неделе оккупанты выпустили более 50 баллистических ракет. Речь идет о применении таких видов вооружения, как "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Представитель Воздушных сил обратил внимание на изменение времени проведения атак. По его словам, российские войска стали чаще наносить ракетные удары днем, пытаясь использовать фактор неожиданности. Он отметил, что ранее удары баллистическими ракетами часто ожидались ночью, однако сейчас Россия пытается изменить подход.

"Враг хочет добиться внезапности, чтобы у наших Сил обороны было меньше времени на подготовку", — пояснил Игнат.

В то же время общая тактика российских войск, отмечает пресс-секретарь, остается без изменений. Россия продолжает ежедневно и еженощно атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед".

Главные истории дня

Кроме того, по словам Игната, обломки ракет, которые находят после атак, имеют маркировку разной давности: от трех недель до двух месяцев. По мнению представителя Воздушных сил, это может свидетельствовать о том, что у России возникают трудности с накоплением и расширением производства ракет.

Игнат также сообщил, что проблемы для российского оборонно-промышленного комплекса создают дальнобойные удары Сил обороны Украины. По его словам, поражения затрагивают не только нефтеперерабатывающую отрасль РФ, но и предприятия с технологиями, необходимыми для производства ракетных компонентов.

Напомним, ранее пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказывал, что оккупанты используют многоволновые атаки, чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны. Такую схему оккупанты уже регулярно применяют, в частности на юге страны и в Одесской области.

Также OBOZ.UA сообщал, что оккупационная армия России начала применять новую тактику во время ударов беспилотников по Херсонской области. Враг пытается сделать БПЛА устойчивыми к средствам противовоздушной обороны и системам радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!