Армия РФ изменила тактику воздушных атак, применяя несколько волн ударов для изнурения украинской ПВО, — Братчук

Российские войска изменили тактику нанесения авиаударов по Украине и используют многоволновые атаки, чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны. Такую схему оккупанты уже регулярно применяют, в частности на юге страны и в Одесской области.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он пояснил, что российские войска поэтапно комбинируют различные средства воздушного поражения, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

По словам Братчука, в настоящее время российская армия использует тактику так называемого кинетического истощения противовоздушной обороны.

"Можно сказать, что враг существенно изменил свою тактику. Это так называемое кинетическое истощение средств противовоздушной обороны. Удары наносятся несколькими волнами", — отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что такую схему противник отрабатывает почти ежедневно, в частности на юге Украины. По его словам, только за последние 19 дней в Одесской области и южном регионе российские войска применили более 180 крылатых ракет и ракет других типов, среди которых были и ракеты "Оникс".

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Братчук пояснил, что атаки состоят из нескольких этапов. Сначала оккупанты запускают ударные беспилотники, реактивные БПЛА, дроны "Бандероль" и дроны-ловушки, чтобы перегрузить систему ПВО и выявить её позиции.

"Есть также дроны-ловушки для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Конечно, попытаться выявить наши позиции", — сказал пресс-секретарь.

После этого, по его словам, противник применяет тактическую авиацию. Он отметил, что над югом Украины самолеты Су-34 осуществляли запуски, а также участвовали в ударах с использованием управляемых авиабомб.

Завершающим этапом, по словам Братчука, становится применение баллистических ракет.

"Третий этап — это уже финальный удар, конечно, баллистика. То есть истощение произошло, соответственно, у нас дефицит боеприпасов, способных уничтожать баллистические ракеты", — пояснил он.

Пресс-секретарь также предположил, что российские войска накопили запасы средств поражения, что позволяет проводить более интенсивные массированные атаки с применением ударных дронов, дронов-приманок, крылатых и баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сосредоточила свои наступательные усилия на Лиманском направлении. По его словам, оккупанты планируют использовать его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на то, что армия РФ несет рекордные потери.

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