Броня САУ 'Богдана' спасла жизнь украинских защитников после попадания вражеского дрона-камикадзе

Броня артиллерийской системы украинской разработки 2С22 "Богдана" спасла жизнь украинских воинов после попадания вражеского дрона-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщили украинские СМИ.

Артсистема 2С22 "Богдана" продолжает доказывать свою эффективность на поле боя. Она создана по стандартам НАТО и уже показала отличную точность в работе по целям противника.

Теперь же появились доказательства того, что броня этой артсистемы способна оградить жизнь боевого расчета. Причем даже после прямого попадания дрона-камикадзе окупантов "Ланцет".

Как видно из фото, "Богдана" получила существенные повреждения, но броня, также разрабатываемая в Украине, смогла выдержать "удар" и тем самым спасти жизнь украинских воинов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что на фронте появилась модернизированная САУ "Богдана" с системой посылки боеприпасов.