'Бросили без еды и воды': житель ВОТ признался, как его заставили воевать за армию Путина, и рассказал о сдаче в плен. Видео

В плен к украинским военным попал 19-летний житель оккупированной части Донецкой области. Он рассказал, что его под угрозой уголовного преследования за "уклонение от мобилизации" оккупанты принудили подписать контракт с минобороны РФ.

Парню обещали "службу в тылу", обман вскрылся сразу после подписания контракта. О своей истории, а также о царящих во "второй армии мира" порядках и жестоком обращении со своими же Олег Шарипов рассказал в видео, опубликованном на ресурсах проекта "Хочу найти".

Что рассказал пленный

Попавший в плен к ВСУ 19-летний житель оккупированного с 2014 года города Торез Донецкой области Олег Шарипов рассказал, что на войну он попал после того, как оккупанты поставили его перед выбором: либо тюрьма под вымышленным предлогом, либо контракт с минобороны РФ.

Тюремным сроком ему угрожали за якобы уклонение от мобилизации. Хотя, подчеркивают в "Хочу жить", до того, как Россия развязала полномасштабную войну в 2022 году, никакой мобилизации не было.

"Меня уверяли, что я буду служить в тылу, но как только я подписал контракт, понял, что меня обманули. Сразу на полигоне командиры показали свое истинное лицо: издевательства и поборы были постоянным явлением. Нас отправили в Кучеров Яр, но многие отказывались идти. С такими обращались очень жестоко: били и отправляли обратно в штурм", – рассказал Шарипов.

"Боевой путь" ставшего солдатом оккупационной армии парня завершился после того, как он попал в окружение в поселке Кучеров Яр, который украинские воины освободили 23 октября 2025 года.

"В поселке нас просто бросили в полном окружении без воды и еды. Когда беспилотник ВСУ предложил мне сдаться в плен, я посчитал это правильным решением и выполнил все его инструкции", – заявил военнопленный житель ВОТ Донецкой области.

В плен Шарипов попал в октябре 2025 года. Свое 19-летие военнослужащий 138 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ встретил уже на подконтрольной части Украины: день рождения у него был 23 января.

Сейчас Шарипов остается в плену. Его родные обратились в проект "Хочу найти", получили подтверждение факта плена и добиваются его возвращения домой. Однако шансы на то, что их усилия увенчаются успехом – минимальны: по данным проекта, Россия практически не забирает пленных с временно оккупированных территорий Украины.

"За два последних года состоялись десятки обменов военнопленных: более 4500 российских военнослужащих вернулись в Россию. Среди обменянных за это время число жителей так называемых "ЛДНР" составило менее 10 человек. Несмотря на то, что Украина не препятствует обмену военнопленных этой категории, минобороны РФ предпочитает их не возвращать", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество пленных по обе стороны фронта. По его словам, в российском плену находятся примерно семь тысяч украинских военнопленных. В украинском плену находится чуть более четырех тысяч российских военных.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова на любые обмены – в отличие от РФ.

