'Бросили, как мясо': оккупант из Забайкалья рассказал, как оказался на войне против Украины, и пожаловался на командование. Видео

Пленный российский оккупант из Забайкальского края РФ пожаловался, что командование обмануло его, бросив "на мясо" на Торецком направлении. 43-летний Артем Гладких, инвалид второй группы, 18 дней просидел в подвале в Нелеповке, а затем собирал тела "двухсотых" россиян в Нью-Йорке, которые лежали там еще с лета.

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Видео с рассказом оккупанта 28 февраля опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Гладких стал восьмым пленным, которого "подогнали" бойцы бригады "Азова", говорится в публикации.

Пленный рассказал, что родился 4 февраля 1982 года. На войну приехал из поселка Дарасун Карымского района Забайкальского края РФ, состоял в 9-й мотострелковой бригаде ВС РФ.

"Умеют убеждать в лагере. Там для массы набирали, потому что я вообще пенсионер, инвалид второй группы. Просто взяли и включили у меня в список, чтобы было больше народу. Заставили просто. Карцер был бы", – рассказал он.

В то же время Гладких заявил, что "никого не убивал".

По его словам, украинские защитники "красиво сработали", когда взяли его группу в плен.

"Ребята ваши нас когда взяли, вообще красиво сработали. Подошли так, что мы даже вообще ничего против не могли сделать. Нам ничего не осталось, только как выйти без оружия. Чувствуется, что парни с опытом. Обученные, молодые. Реально красиво поступили. Сделали ловко. И сами как бы в безопасности, и мы на прицеле. Не придерешься даже, не к чему придраться. По уму работают парни", – сказал Гладких.

Он также рассказал, что его отправили на "ноль", сказав, что "там много своих, надо им помочь". Однако по факту "кинули на мясо", так как никого "из своих" там уже не было:

"Сказали, вот, там много своих. Займите оборону, позицию держите. А на самом деле там никого и не было. Кто был, кого выбили, кого в плен забрали. Все. Мясо кинули. В расход. И все. Мерзко и неприятно. Когда вот такое вот отношение. Оно и там отношение было на ПВД (пункт временной дислокации. – Ред.) не лучше".

По словам пленного, его группу отправили в Нелеповку, где оккупанты 18 дней провели в подвале, после чего отправили в Нью-Йорк "собирать двухсотых".

"Нас закатили... Вот у меня сустав больной на левое колено. У нас группа из трех человек. И у всех троих – у одного в тазобедренном левая нога заклинила, у нас двоих колени левые. Нас закатили в Нелеповку, мы 18 дней там просидели в подвале, нас откатили. Старшего группы – в больницу. А нас оставили в Нью-Йорке собирать "двухсотых", – рассказал Аретм Гладких.

Он добавил, что погибших военных РФ там было "немало", некоторые тела лежали еще с лета.

"Отношение собачье, как к собакам. Я не понимаю... Как к животным", – пожаловался он.

23 января "Николаевский Ванек" сообщил, что "Азов" взял в плен "пару десятков пленных" из 9-й бригады ВС РФ. Артем Гладких был среди этих россиян.

"Практически с каждым записали "интервью" и услышали много слов благодарности в сторону "Азова", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов направил письмо российской омбудсменке Татьяне Москальковой, в котором пожаловался, что Москва бросает своих коллаборантов и предателей. Лица, попавшиеся на диверсиях и другой помощи агрессору, не включаются в списки на обмен. Приоритетом для Кремля являются кадыровцы и те, за освобождение кого родственники платят большие суммы.

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