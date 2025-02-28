Российский депутат пожаловался Москальковой, что Россия 'кинула' своих 'агентов' в Украине: их не включают в списки на обмен

В России признали, что РФ бросает на произвол судьбы своих приспешников из числа граждан Украины. Коллаборантов и предателей, попавшихся на совершении диверсий или помощи оккупационным войскам, Москва не включает в списки на обмен, первоочередной интерес для обмена для Кремля представляют кадыровцы и те, за освобождение которых их родственники платят большие суммы.

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О том, как Россия бросает "своих", идет речь в письме российского депутата Дмитрия Кузнецова к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, сообщает проект "Хочу жить". В письме представитель Госдумы РФ также признал, что Украина возвращает всех своих граждан, независимо от их социального статуса.

"Бездеятельность и некомпетентность российских чиновников в вопросе проведения обменов стали настолько очевидными, что терпение заканчивается даже у депутатов Госдумы РФ. Российский депутат Дмитрий Кузнецов прямо заявил, что Украина своих не бросает и возвращает всех, независимо от их социального статуса, в то время как Россия считает своими только богатых, знаменитых или близких к власти. Это он изложил в официальном письме к так называемому омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, которое мы получили от "наших ребят", – отмечено в сообщении.

В "Хочу жить" подчеркнули, что привычная для РФ практика первоочередного возвращения из украинского плена "кадыровцев, медведчуков и тех, чьи родственники платят сотни тысяч рублей за включение их близких в списки на обмен" вместо тех, кто находится в плену дольше всего или нуждается в лечении вызывает у части россиян возмущение.

А вот Кузнецова возмутил также тот факт, что Россия бросает на произвол судьбы тех предателей из числа граждан Украины, которые действовали в интересах государства-агрессора.

"Депутат Кузнецов призывает Татьяну Николаевну наконец-то вспомнить и о так называемых "участниках пророссийского подполья" – украинских коллаборантах, идейных или завербованных за деньги российскими спецслужбами для совершения диверсий, которые были забыты после их задержания", – заявили в "Хочу жить".

За время полномасштабного вторжения России в Украину украинские правоохранители задержали более 5 тысяч таких предателей.

"Поскольку некоторые из них действительно верили, что "Россия своих не бросает", они подают заявления о согласии и желании стать участниками обмена для возвращения в Россию. Со стороны Украины этому нет препятствий– для нас важнее вернуть из российского ГУЛАГа гражданских заложников и военнопленных, чем держать в тюрьме предавших свою страну", – заявили в "Хочу жить".

Там добавили, что с целью способствовать обменам осужденных коллаборантов на украинских воинов и гражданских заложников, захваченных оккупантами, даже был запущен отдельный проект "Хочу к своим". С его помощью получившие сроки коллаборанты и предатели могут официально заявить о желании уехать в РФ и дать об этом знать российскому обществу.

"За время работы проекта таких желающих уже набралось сотни человек, но Москва упорно игнорирует их. И вот наконец хоть кто-то из российских властей соизволил ознакомиться с сайтом "Хочу к своим" и начал проявлять активность по данному вопросу. Присоединяемся к просьбе данного депутата и добавляем от себя: Татьяна Николаевна, перестаньте срывать обмены и начните наконец выполнять свою работу!" – резюмировали в "Хочу жить".

В проекте также напомнили, что российские оккупанты, желающие сохранить себе жизнь и сдаться в плен, могут связаться с "Хочу жить" посредством Telegram-бота t.me/spasisebyabot.

Также доступны звонки на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) и сообщения в Telegram или WhatsApp на номера +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к обмену пленными с Россией по формуле "всех на всех". Он подчеркнул, что завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие, ведь в настоящее время доверия к РФ нет – и возвращение всех военнопленных может стать одним из таких шагов.

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