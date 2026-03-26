Мы вынесли им два крупнейших терминала, НПЗ и танкер в Черном море за 48 часов. Все это пылает так, что видно из космоса.

Горит, как в ср*ке у Сатаны.

Минимум три танкера еще в Балтийском море полыхали при поражении терминалов. На борт прилег патрульный ледокол для ФСБ на крупнейшей верфи, которым они хотели кошмарить Арктику.

Между тем наши группы работают — сбивают дроны у шейхов в Заливе.

Между тем кто-то в Хартуме учит местных через переводягу работать за пультом FPV.

А кто-то возле ливийского побережья ударными дронами достает российский газовоз, превращая его в факел.

12 лет обливающаяся кровью страна, харкающая зубами стертых городов и сотен тысяч наших людей, бросивших прошлую жизнь и все имущество, отдают сейчас самое ценное, что у нас здесь есть — время единственной жизни.

Отдает стране. Не самой лучшей, коррумпированной, *банутой, но она — наша.

То, что мы были восточноевропейским вечным аутсайдером, не дает Москве права убивать нас и превращать в тоталитарный цифровой ГУЛАГ.

Нет, мы туда не пойдем. Мы видели, что вы делаете с пленными и в оккупации.

Все ж помнят эти кандалы и ошейники в подвалах, где держали детей, и голову в Кальмиусе.

Бучи на всю страну больше не будет — только железная цена.

И мы даем им эту железную цену. Оно горит так, что видно из космоса.

За зиму лег второй корпус наступающих. Корпус. Пашендейль в цвете.

И это все — от нор на передке, куда скидывают крученое сало, сникерсы, патроны и энергетик с "Вампира", чтобы цепляться за этот подвал месяцами.

До госпиталей, забитых ранеными, больными, теми, кто никак не может списаться, кто долго и мучительно восстанавливается после травмы или заново учится ходить.

Все это работает в унисон. Как единый механизм.

С машины, набирая скорость, взлетает дрон, из капонира в еб*нях выезжает "Нептун", ставят столы для "Фламинго", охраняют это, сопровождают, ремонтируют, курят сигаретку у "Браунинга" возле водохранилища.

Кто-то допивает кофе, поворачивает тумблер — и взлетает "сигара", которая проломает 30-метровую дыру в цеху за сотни километров.

От внешнего пилота, который минирует в сумерках тропу, чтобы не обошли наши СП.

До медсестры, которая пожимает мне руку и гладит лоб, когда я все жму и жму в горячке на кнопку: "Приди и уколи мне обезбол".

Все это дышит, живет, пашет и отдает свою единственную жизнь, чтобы линия стояла, а тыл врага полыхал. Всё это и есть мы, есть нация и страна.

И мы, как нация и страна, таргетируем Балтийское побережье и достаем их. Платя огромную кровавую и страшную цену.

Обнял всех, кто тащит этот Сизифов камень тягот и лишений.

Кто разменял семьи, менталку, здоровье, чтобы страна стояла.

Посестри і побратими.

Кто прошел контактные стрелковые бои, потом огневой вал, потом скиды и фпв, потом череду плюсиков, а потом — поваром во вторую линию, потому что "необмежено придатний".

И всех, кто боится, прячется, колеблется, скрылся, лег на дно — тоже. Мы все в одной лодке. Мы утонем или выплывем вместе.

Решайте, как для вас выжить будет легче и где шанс больше. Мы знаем, что фильтрацию проходить нельзя. И надеяться на то, с какой стороны от ножки стула товарища майора окажешься в подвале — тоже. Ставка здесь самая дорогая.

Поэтому вы сами капитаны своих кораблей. Делайте свой ход. Бояться уже поздно — безопасных гаваней на этой карте не осталось. В конце мы все одинаково станем пеплом, так что на все фишки.

На сейчас мы с РФ — как сплетенные абордажными крючьями галеон и шхуна. Если они не расцепят канаты, они могут зачистить шлюпку, но утонут вместе с ней.

А руины Авдеевки того не стоят.

Поэтому полыхает Балтика, тонут ледоколы и атакуются танкеры. Мы продолжаем сражаться и оказывать еб*йшее, ожесточенное сопротивление.

Если бы я прочитал такое в фантастической книге, не поверил бы.

Мы с помощью ЕС и США, за деньги ЕС ведем ракетную и дроновую войну на ТВД от Балтики до Каспийского моря и Сибири, принимаем и отбиваем тысячи ракет и дронов, сохранили авиацию, регулярно бомбим РФ и выносим завод в Брянске или терминалы в Причерноморье и Балтике.

Я бы не поверил. И поэтому безумно горд и счастлив жить в это время.

Каждому, кто не сдался и не пал духом, кто тащит и надеется, кто хочет выжить, спрятаться и спастись, кто пытается вернуться в Украину 2014 года, а она умерла и переродилась в Пекле самой большой континентальной войны со Второй мировой.

Обнял вас. Живите. Мы вытащим.