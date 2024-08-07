Буданов: для мятежа в РФ нужен лидер, один из них находится в Украине

Для повторного военного мятежа в России нужен лидер на месте. Один из таких сейчас находится в Украине, но приобретает способности.

Об этом сообщает Forbes, которое цитирует руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время выступления перед выпускниками Киевской школы экономики. Как рассказал Буданов, Украина знала о подготовке мятежа частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера" еще за полгода.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день порывы к такому сценарию в России не наблюдаются.

"Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способности. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился намного заранее", – добавил он.

Ранее сообщалось, что, несмотря на попытки властей РФ построить так называемый "Глобальный юг" с центром управления в России, страну-агрессора ожидает развал. Ее будущая судьба после военного поражения в Украине станет предметом международных договоренностей. Именно поэтому развала России нужно не бояться, а готовиться к нему.

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