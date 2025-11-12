Буданов доложил Зеленскому о планах России на 2026 год: президент поручил 'провести некоторые мероприятия' в интересах Украины

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об известных украинской разведке планах России на первое полугодие 2026 года. Часть информации разглашать нельзя, однако есть ключевые аспекты, которые можно озвучивать.

Глава государства дал поручение реализовать ряд мероприятий в пользу Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. Много непубличных деталей. Среди тех вещей, о которых можем говорить публично, Кирилл доложил об имеющихся данных относительно российских планов на первое полугодие следующего года, а также о ключевых аспектах геополитической ситуации вокруг Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что разведка также активно отслеживает российские связи в различных регионах мира и принимает меры для их ограничения.

При обсуждении оперативных мероприятий, проводимых совместно с другими подразделениями Вооруженных сил и специальными службами, Зеленский подчеркнул важность использования имеющейся информации для защиты национальных интересов.

Он дал поручение "провести некоторые мероприятия" в интересах Украины, не уточняя деталей, учитывая безопасность операций.

"Слава Украине!" — подытожил президент.