Буданов лично допрашивал пленных российских пилотов: что удалось узнать

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов лично допрашивал пленных российских пилотов. Таким образом, он получал много полезной информации для дальнейшего ведения боя с врагом.

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Об этом стало известно из фильма ГУР Минобороны "Сбитые летчики России". В нем опубликованы отрывки из допросов летчиков бомбардировщиков (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оцениваю по достоинству. Работа ПВО отразилась и лично на мне, и на многих тех, с кем я летал. Эта война мне показала, что при достаточно сильной эшелированной противовоздушной обороне, я так понимаю, действия авиации сведены... крайне ограничены", – сказал на допросе сбитый летчик Воздушно-космических сил РФ Максим Криштоп.

Буданов отметил, что профессиональный уровень пленных пилотов очень высок. Для этого это позволяет получать чрезвычайно ценную информацию.

"Именно для этого я и проводил такие беседы. На самом деле, профессиональный уровень именно всех пилотов, штурманов был на очень высоком уровне. Налет часов огромен, реальная практика ведения бомбардировок в Сирии, огромный опыт по разного рода учениям. Но – нехватка кадров – обычная проблема. Высококачественных пилотов очень немного Молодых выпускников количество достаточно в принципе, но профессиональный уровень почти нулевой. Каждый из этих высококачественных пилотов говорил именно об этой проблеме. Этим и разъясняется, что за штурвалами самолетов находились такие люди, как командиры бригады, заместители командиров. Ибо подготовленных пилотов – единицы", – заявил глава ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в первые дни вторжения России в Украину оккупанты поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины. Однако благодаря заблаговременной подготовке Воздушных сил нашей страны враг не сумел выполнить свои задачи и получить полное доминирование в небе.