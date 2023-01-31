Буданов назвал количество воюющих в Украине солдат РФ и рассказал, сколько 'Калибров' осталось у оккупантов

Украинская разведка знает численность российского оккупационного контингента, находящегося на территории Украины. По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в нашей стране находится примерно 326 тысяч российских оккупантов.

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Об этом в интервью The Washington Post заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Он также рассказал, сколько у России осталось ракет большой дальности "Калибр".

Как пишет издание, во время разговора Буданов излучал уверенность в достоверности данных, полученных украинской разведкой. В частности, для руководства Украины не являются секретом ни численность оккупационных войск на территории нашего государства, ни практически исчерпавшиеся запасы ракет большой дальности у государства-агрессора.

"Он настолько уверен в своих разведданных, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры — "примерно 326 000 российских военнослужащих" сейчас воюют на Украине или что у России осталось всего 9% запасов ракет большой дальности "Калибр", – отмечают журналисты издания.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что в России заканчиваются запасы "Калибров" и возник дефицит баллистических ракет. По состоянию на 1 января украинские разведчики заявляли, что государство-агрессор еще может совершить два-три массированных ударов с воздуха по Украине. Экономические санкции помешали России производить ракеты в необходимом ей темпе.

Спустя несколько дней в разведке рассказали, сколько ракет Х-101 и "Калибров" может производить Россия за месяц. Речь идет о примерно 30 единицах Х-101 и 15-20 "Калибрах" ежемесячно.