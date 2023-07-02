Буданов о фейках РФ по поводу смерти: нет логики в деяниях алкоголика, а тут к тому же наркоманы. Видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины прокомментировал неоднократные фейки российской пропаганды о своей "гибели". Он признался: "ликвидацию" пережил нормально.

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Причины же, по которым пропагандисты Кремля так упорно распространяют абсурдную ложь даже несмотря на ее многократное опровержение, Буданов видит в чрезмерном пристрастии к психотропным веществам, которое, судя по всему, в России приобрело тотальные масштабы. Об этом он сказал в комментарии "Общественному".

Отвечая на вопрос журналистки, Буданов с улыбкой отметил, что свою "гибель" пережил "нормально".

Он также поделился своими соображениями относительно того, по какой причине россияне так упорно пытаются "похоронить" представителей военного командования Украины на своем телевидении и в СМИ – даже несмотря на то, что "ликвидированные" пропагандистами Кремля чиновники неоднократно опровергали ложь появлением в публичном пространстве.

"Где можно найти логику?... Нет логики в деяниях алкоголика, есть такое выражение. А тут еще и наркоманы. О чем говорить?" – пожал плечами руководитель ГУР МОУ.

Напомним, с начала июня российские пропагандисты начали распространять фейк о тяжелом ранении Буданова, которое он якобы получил после "поражения здания ГУР" в Киеве. Россияне даже придумали фейковое сообщение одного из известных немецких изданий о якобы нахождении начальника военной разведки в больнице Берлина в состоянии комы, впрочем упомянутое издание опровергло ложь роспропаганды.

Через некоторое время, в течение которого россияне в пабликах и телеэфирах бесновались и радовались "ликвидации" Буданова, было опубликовано свежее фото с ним. Однако живой и здоровый начальник ГУР на фотографии не заставил пропагандистов отказаться от версии о его ликвидации или даже тяжелом ранении: они "заметили" на фото "трепанацию черепа" и протезы на ногах", а также заговорили о "двойнике".

И даже когда Буданов дал несколько видеоинтервью, особенно ярые персонажи вроде предателя Ильи Кивы продолжали настаивать: "Буданов мертв", а интервью давала его якобы оцифрованная копия.